Ha ritrovato il sorriso. Cristiano Ronaldo è entrato nel tabellino dei marcatori contro il Bayer Leverkusen ma dopo aver sbagliato un paio di gol davvero colossali. Nel primo tempo, poi, aveva sbagliato pure diversi appoggi. Non a caso quando ha segnato il gol del 3-0 non ha esultato come fa di solito. Questa mattina però ha già messo tutto alle spalle e si è allenato a casa per recuperare la miglior forma. Domenica c'è una partita importantissima contro l'Inter.