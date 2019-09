Pjanic batte Ronaldo 1 a 0. Ecco quanto passa tra il bosniaco ed il portoghese quando si parla di punizioni, come analizzato da L'Ultimo Uomo. Eppure, nell'ultimo anno - da quando CR7 è a Torino - Miralem ne ha tirate 6 (e segnato con il Napoli) mentre Ronaldo è arrivato a 18, senza però mai segnare. Cifra che sale a 24, se si aggiunge la Champions League e che racconta di 15 barriere colpite e 7 parate del portiere. Insomma, non certo una striscia vincente aperta: solo Camillo Ciano ha fatto peggio in A, arrivando a 21 punizioni senza segnare nel corso dello scorso campionato con il Frosinone.