Cristiano Ronaldo punge Leo Messi in un'intervista rilasciata a Dazn: "La differenza tra me e lui è che io sono andato in diversi club e ho vinto la Champions. Sono stato capocannoniere della Champions League sei volte di seguito, non ci sono molti giocatori che hanno vinto cinque volte la Coppa. Mi identifico con questa competizione. Messi è un giocatore eccellente, non verrà ricordato solo per i Palloni d'Oro, ma anche per l'essere sempre al top, anno dopo anno, come me".