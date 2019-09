La Juventus segna, si porta sul doppio vantaggio, e allora Cristiano Ronaldo si prende la propria rivincita ai fischi incessanti del Wanda Metropolitano. Come riportato da Sky Sport, infatti, CR7 ha riservato un'esultanza speciale ai tifosi biancorossi, facendo un aeroplanino vicino alla tribuna. Il clima si è quindi infiammato, complice anche il gol dei colchoneros arrivato pochi minuti dopo.



Il conto aperto del portoghese in casa dell'Atletico è un lascito degli anni da madridista, in cui Ronaldo ha perforato 22 volte la squadra di Simeone. L'anno scorso, ha fatto 25, con la tripletta - ed esultanza beffarda - che ha anche allora incendiato il clima.