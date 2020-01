Juve-Ronaldo, avanti insieme. Lo ha ribadito lui stesso a Dubai, lo ha confermato il suo procuratore Mendes. Paratici ci contava, e ora studia il rinnovo. La scadenza del portoghese, al momento, è fissata al 30 giugno 2022: tempi distanti, ma la Juve non vuole farsi trovare impreparata. Secondo il Corriere dello Sport, qualora nei prossimi mesi arrivassero prestazioni super di CR7 e la tanta agognata Champions, il prolungamento sarebbe inevitabile. Anche perché Cristiano vuole restare in un club di alto livello, desideroso di riagganciare Messi per numero di Palloni d'Oro e di continuare a fare incetta di titoli.