C'è una prova di disgelo, un tentativo di recuperare terreno nei confronti del Pallone d'Oro. Soprattutto - ovviamente - in ottica futura. E' arrivato, il messaggio di ringraziamento da parte di Cristiano Ronaldo per l'inserimento nella formazione dei migliori giocatori della storia da parte della rivista France Football, che da sempre si occupa dell'assegnazione del Pallone d'Oro. IL MESSAGGIO - Dopo anni (bianconeri) in cui Ronaldo ha disertato la premiazione nonostante fosse finalista per il premio di migliore al mondo o comunque in competizione in altre categorie, il portoghese ha provato a fare un passo indietro nei confronti della "Academy" francese che consegna il premio più prestigioso per un calciatore dal punto di vista individuale. "Sono molto onorato di far parte del team All Time di France Football - ha scritto Cristiano sui propri social -. Che squadra incredibile... Meritano tutto il mio rispetto e l'ammirazione, e ovviamente sono orgoglioso di essere insieme a questi straordinari giocatori. Grazie mille". Il portoghese è stato premiato come miglior esterno offensivo di sinistra, in una squadra in cui figurano tra gli altri Diego Maradona e Pelé, oltre ovviamente a Leo Messi. Ecco, nella gallery dedicata qui in basso, l'undici al completo.