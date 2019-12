Domani sera, contro la Sampdoria, Cristiano Ronaldo andrà a caccia di un primato di Lionel Messi. Come ricordato da Opta, infatti, l’attaccante della Juventus, con nove reti nel campionato in corso, potrebbe andare in doppia cifra di reti per la 14ª stagione consecutiva nei top-5 campionati europei: solo Lionel Messi ci è riuscito nello stesso periodo.