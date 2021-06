Cosa farà Cristiano Ronaldo? Decisione in corso, comunicazione ancora da dare. Ma tra indiscrezioni, fonti, notizie e indizi il tempo dell'addio alla Juventus sembra più vicino. Sì, perché tanti sono i fattori che si intersecano portando a questo scenario: se la visita a Maranello in compagnia di John Elkann e Andrea Agnelli aveva fatto pensare a un futuro insieme, il trasloco delle sue auto dalla villa di Torino, la difficoltà dell'ultimo anno e i diversi tormenti portano sull'altra via. A questi si aggiunge poi l’assenza di CR7 dal nuovo spot della Jeep Compass 4xe Plug In Hybrid (sponsor principale della maglia). Lui no, mentre ci sono Dybala con la sua Mask in primo piano, De Ligt, Chiesa e Chiellini. Insomma, i cardini della Juve di Allegri, stando a quando raccontiamo nell'ultimo periodo. E l'assenza di CR7 fa rumore, perché il suo volto è sempre il più ambito, il più presente. Non va dimenticato che è il più seguito al mondo su Instagram, con 294 milioni di follower.



IL PRECEDENTE - Ronaldo era presente nello spot Jeep dell’estate 2020, in quello di ottobre 2019 e in quello dell’estate 2019. Come scrive Tuttosport: "L’unico precedente è relativo a inizio ottobre 2018, quando era appena esploso il caso Mayorga. La Juventus si schierò a fianco di Ronaldo, ma è possibile che Jeep avesse scelto la prudenza in attesa di chiarimenti sulle accuse di stupro relative a un incontro a Las Vegas nel 2009 fatte dalla modella (la procura di Las Vegas ha poi archiviato l’inchiesta penale per mancanza di prove nel 2019)". E la prudenza è probabilmente la ragione dell’assenza di CR7 dalla pubblicità. Non è una prova del suo addio, ma una prova di addio forse sì. Perché le ultime notizie vanno in questa direzione: deluso dall’ultima stagione, meno entusiasta del ritorno di Allegri di quanto lo sarebbe stato dell’arrivo di Zidane, CR7 si guarda intorno mentre prepara l’Europeo. Poi arriverà la decisione, ufficiale. Resta o va. Pronto il Manchester United (Pogba o Van de Beek?), ma attento anche il Psg.