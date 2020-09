1







di Cristiano Corbo

Chissà se è diventato un campione anche a Monopoly, Cristiano Ronaldo. Chissà se ha imparato a schivare gli imprevisti, a scovare i tesori. A prendersi tutto non con un giro di dadi, ma con un giro sul secondo palo. A staccare altissimo, come solo lui sa fare. Ecco, di sicuro ha messo da parte le foto della scorsa stagione ed è pronto a partire dal 'via': domani sera comincia una nuova annata, con la maglia del Portogallo e con le solite premesse intrise di promesse. NUOVA STAGIONE - Ah, e a proposito di promesse. CR7 ne ha fatta una su tutte, a se stesso e ai compagni: non ci saranno più serate come l'ultima contro il Lione. Cristiano non ha dimenticato quel senso d'inadeguatezza vissuto sulla propria pelle, quella Juventus 'troppo umana' che aveva quasi trascinato ai quarti di finale con una doppietta strepitosa. la scorsa stagione l'ha toccato molto, non si aspettava un ridimensionamento dei bianconeri. E c'è chi giura possa aver pensato anche a un addio anticipato. Tra supposizioni e confessioni, Ronaldo comunque non ha smarrito la voglia di divertirsi, ma soprattutto di vincere. Se c'è un anno cruciale per la storia, con un Messi sì scalfito da tutto ciò che è successo, questo che si apre inizia ad averne tutte le sembianze. Imprevisti permettendo.