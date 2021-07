L’eterna sfida tra i due continua a suon di gol e record, ma anche sul. L’argentino, attualmente ancora svincolato, è pronto a firmare un nuovo contratto che lo legherà al Barcellona fino al 2026. Il portoghese, invece, è ancora sotto contratto con la Juventus per un’altra stagione.- Il club catalano ha estrema necessità di abbassare i costi a causa della pandemia, e dopo una lunga trattativa sembra aver trovato l’accordo col suo numero 10. Dai 50 milioni a stagione, Messi passa amilioni netti all’anno fino al 2026, quando la Pulce avrà 39 anni. Una sorta di rinnovo a vita per il fuoriclasse argentino, che ha appena aggiunto alla sua già strepitosa bacheca il primo trofeo con la sua Nazionale.- Il portoghese, che aveva lasciato la Liga anche perché non sopportava l’idea di essere pagato la metà di Messi e qualche milione meno di Neymar (ai tempi ancora al Barça), ha ancora un anno di contratto con la Juventus e continuerà dunque a intascaremilioni netti all’anno. In questo modo, CR7 supererà quindi Messi rimanendo per poco davanti a, che a Parigi ha firmato fino al 2025 a 30 milioni netti.- Al secondo e al quarto posto della classifica dei Paperoni ci sono due calciatori che militano nel club dello sceicco. Oltre a Neymar, infatti, c’è, fermo amilioni l’anno ma con il contratto in scadenza nel 2022. Se il club parigino decidesse di blindare il suo giovane fuoriclasse, dovrebbe farsi avanti offrendogli quanto meno la stessa cifra che intasca il brasiliano.è quindi pronto a godersi quella che molto probabilmente sarà l’ultima stagione da calciatore più pagato al mondo, dimostrando ancora una volta a tutti che se è in vetta a qualunque classifica, in campo e fuori, un motivo c’è.Di seguito in gallery la top 10 dei calciatori più pagati secondo Forbes: