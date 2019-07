"Pronto per una grande stagione. Sono pronto a dare il massimo per cercare di vincere". Il messaggio è chiaro, così come la sua volontà. Cristiano Ronaldo si è esposto pubblicamente per la prima volta nella nuova stagione - 2019/20, iniziata 6 giorni fa - e ha rivelato, ancora una volta, tutta la propria voglia di vincere, con la Juve. Obiettivo? Conquistare tutto. Europa e Italia, lasciando agli altri solo le briciole. E' la missione di Ronaldo, è il motto della Juve, di una Juve che sarà nuova e diversa dallo scorso anno, ma che non ha intenzione di perdere il proprio principio chiave.



FUNCHAL - Ai microfoni di O Jogo, intercettato sull'isola di Madeira in compagnia di Georgina Rodriguez, ha aggiunto: "Sono orgoglioso di essere qui, di vedere la famiglia, mi fermerò qui per i prossimi due giorni e spero che tutto possa andare per il meglio".