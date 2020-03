Ci sono momenti nei quali il calcio passa in secondo piano. E il momento che sta vivendo Cristiano Ronaldo non è dei più facili: la madre dell'attaccante portoghese è stata ricoverata d'urgenza in ospedale nelle prime ore della giornata di oggi a causa di un ictus. Secondo quanto riporta Sky Sport, dal Portogallo arrivano anche notizie in merito a un'imminente partenza di Cristiano Ronaldo per andare dalla madre, lasciando momentaneamente gli allenamenti con la Juventus alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan. CR7 è volato poco fa verso Madeira, la sua presenza per la partita con il Milan è a rischio.