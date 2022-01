Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United già in estate. Secondo Star lascerebbe i Red Devils se non approvasse la scelta del tecnico permantente. Starebbero iniziando, insomma, i mal di pancia di Cristiano: proprio come accaduto alla Juventus, il suo obiettivo è tornare a giocare la Champions League nella prossima stagione e ovviamente lo United sembra sempre più lontano dalla possibilità di qualificarsi. Serivrebbe una bella impresa, intanto Cristiano valuta il da farsi.