L'isola di Madeira nella sua storia è stata già legata a un personaggio di grande rilevanza: la principessa Sissi, che amava soggiornarvi poiché l'aria salubre dell'Atlantico era un toccasana per la sua salute cagionevole. Oggi però l'isola portoghese è sinonimo di Cristiano Ronaldo, che a Madeira, per la precisione nel suo capoluogo Funchal, è nato e cresciuto. E CR7 ha deciso di contribuire alla fama della sua isola invitando tutti su Instagram a votarla come "Migliore Isola d'Europa 2020". Qua nella gallery potete vedere il video che illustra le bellezze di Madeira.