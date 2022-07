, intervistato dal Mirror, parla così di: "Ovviamente dobbiamo rispettare le decisioni di tutti. Non so cosa abbia detto Cristiano al club e all'allenatore. Tutto quello che sappiamo è che ha avuto dei problemi in famiglia, quindi dobbiamo rispettare i suoi spazi e la sua privacy, dargli tempo. È stato il nostro capocannoniere la scorsa stagione, ha segnato tanti gol per la squadra; non spetta a me prendere la decisione, è il club che deve farlo e Cristiano farà la sua scelta. Io non so cosa abbia in mente, se vuole andarsene o meno. Sono tutte voci, non ho chiesto nulla in merito. A Cristiano ho chiesto solo cosa fosse successo in famiglia e mi ha spiegato la situazione. Questo è tutto, nulla di più".