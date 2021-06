Con la doppietta messa a segno ieri nei minuti finali della partita tra Portogallo e Ungheria, Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della Juventus ad aver trovato la via del gol in questi Europei. Anche se, c'è da dire, un suo compagno bianconero aveva gonfiato la rete ben prima, addirittura il primo gol in assoluto di Euro 2020. Parliamo naturalmente di Merih Demiral: il difensore turco è stato protagonista dello sfortunato autogol che ha poi spianato la strada all'Italia nel match inaugurale del torneo. In un certo senso, Demiral ha preceduto Ronaldo come marcatore juventino a questi Europei, ma dalla parte "sbagliata" delle statistiche.