Quando sul tabellino dei marcatori si legge il nome di Cristiano Ronaldo ormai non fa più notizia. Anche ieri ha segnato il gol del pareggio contro il Ferencvaros, decisivo per la vittoria finale firmata da Morata. Ordinaria amministrazione per il portoghese, tassa fissa per gli avversari e uomo in più per la Juve, che quando c'è lui in campo parte sempre con un gol di vantaggio. A 35 anni non accenna a fermarsi e trascina la squadra contro ogni tipo di critica.



RINNOVO - Personalità e giocate campione, nulla di nuovo per il miglior giocatore al mondo. Gol, soprattutto: nove in sette partite tra campionato e Champions. La Juve non ha nessun dubbi, Ronaldo è l'uomo immagine del presente ma lo sarà anche nel futuro. Fino al 2022, almeno. Anno di scadenza del suo contratto. Nessuna cessione in vista, nonostante i sondaggi di Psg, Real Madrid e Manchester United.



TESTA AL CAMPO - La priorità di Ronaldo ad oggi è quella di stare a Torino e pensa solo alla Juve. L'ha confermato anche Paratici, quando qualche giorno fa ha spiegato che la volontà da parte di tutti è quella di andare avanti insieme per un altro anno e mezzo. Poi si vedrà. Si valuterà. Se ci siederà a tavolino per trattare il rinnovo probabilmente non sarà alle cifre attuali, che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro netti. Di tempo per discuterne ce ne sarà, in questo momento la testa è solo sul campo. A caccia di altri gol.



