Dieci anni dopo, la Nike ha deciso di fare un remake delle Mercurial Safari. E quale modo migliore se non stringendo una partnership con Cristiano Ronaldo? I nuovi scarpini, infatti, si chiamano Mercurial Safari CR7 2020 edition, in onore del fenomeno portoghese, che su Instagram ha postato le storie di presentazione della scarpa da gara: “È una bellissima emozione. È un sogno che diventa realtà, perché in strada ci sono ragazzi che giocano con le tue scarpe e voglio diventare come te. Ho sempre cercato di essere un esempio in campo, segnando gol e facendo cose per i fan, perché senza fan non siamo nessuno”.