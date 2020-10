“Grazie Nike! Queste scarpe sono bellissime e non vedo l’ora di indossarle nella prossima partita con il Portogallo per celebrare questa pietra miliare della mia carriera”. Con questo messaggio postato sui social, Cristiano Ronaldo presenta il nuovo modello di Nike Mercurial personalizzato, le Superfly CR7 100 Goals. Le scarpe sono state ideate per celebrare i 100 gol dell’asso della Juventus con la maglia del Portogallo, raggiunti il mese scorso nella partita di Nations League contro la Svezia. Ronaldo sfoggerà contro la Francia questo nuovo paio di scarpini, colorati di rosso e oro, con la scritta CR100 a mettere in chiaro il suo record.