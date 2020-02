Una pubblicità nel cuore di Torino, davanti al Tribunale, ai campetti del Cit Turin. Cristiano Ronaldo ha scelto casa sua, quella italiana, per lanciare la sua nuova linea di scarpe. E con un giovane calciatore ha parlato di nomi importanti, anche del calcio femminile.



FELICE - "La storia dietro? Il colore è molto lucente, è molto comodo, la mia collezione è perfetta e sono felice".



MBAPPE' - "Mbappé è il futuro e il presente, è fantastico e molto veloce".



BONANSEA - "Viene dalla squadra femminile, è italiana ed è una grande calciatrice".



CINA - "Ruly? Mio amico dalla Cina, ho l'opportunità di fare un grosso in bocca al lupo ai cinesi in questo momento, non vedo l'ora di tornare. Quest'anno o il prossimo".



CONSIGLIO - "​Per diventare un calciatore lavora duro, credi in te stesso, sogna. ​Ascolta i tuoi allenatori e i tuoi genitori".