Quando qualcosa può andare male, lo farà. La legge di Murphy si applica alla perfezione al momento della Juventus e di Cristiano Ronaldo che martedì è volato a Funchal per assistere la madre, colta da ictus. Come scrive Tuttosport, CR7 ha passato giorni difficili a causa delle condizioni di salute della madre che però è ora in ripresa. Ieri ha postato un messaggio rassicuratore sui social e anche il figlio, da Torino, sta ritrovando serenità dopo un bello spavento. Il portoghese è pronto per trascinare la Juve nei prossimi impegni, a partire dalla sfida con l'Inter. Il peggio sembra essere passato.