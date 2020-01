Catalizzatore Ronaldo. Un marchio che è in grado di dominare il mondo del calcio e quello del mercato. In Italia evidentemente tutto questo non basta, e allora tanto vale 'utilizzarlo' anche per la kermesse per eccellenza, ossia il Festival di Sanremo.



GEORGINA E... - Boom di stelle, e di bellezza, sul palco dell'Ariston: il prossimo venerdì 7 febbraio torna il Festival, a condurlo - oltre che a dirigerlo - sarà Amadeus. Per quanto importante, la notizia del conduttore è passata subito in secondo piano poiché chi l'affianca fa ben più rumore. 11 donne, con Amadeus. E che donne. A partire da lady CR7, Georgina Rodriguez; con la spagnola, ecco Francesca Noviello (fidanzata di Valentino Rossi) e Diletta Leotta. Mondo sportivo al completo.



NON SOLO LORO - C'è un bel rientro come quello di Antonella Clerici (aveva presentato con Bonolis il Festival del 2005), la cantante Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu, conduttrice albanese famosissima in patria. Anche Emma d'Aquino e Laura Chimenti, giornaliste del TG1, saranno presenti. Foto e video dello spettacolo dell'Ariston sono già nella nostra gallery...