Sotto il sole di... Riccione? Macché, sotto quello di Torino. Che batte comunque parecchio forte. La "ricarica" di Ronaldo che fa il pieno di vitamine e di relax in vista di questo finale di stagione comunque complicato. Sorrisi e addominali, costume da bagno perché ovviamente a casa CR7 non può mancare la piscina per lui e per l'intera famiglia. Una stagione incredibile davvero, quella del portoghese: finora ha messo a segno 30 gol, arrivando a segnare una rete ogni 91 minuti. Non c'è che dire: tranquillità certamente meritata.