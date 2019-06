Ronaldo è stato premiato come miglior giocatore della Nations League. Un altro riconoscimento per il giocatore della Juventus, che ha collezionato in questa nuova competizione ben tre reti in due gare. CR7 ha infatti partecipato soltanto all'ultimissima fase del torneo: nei primi mesi, quando il Portogallo ha dovuto superare la parte dei gironi, Cristiano ha preferito restare a Torino per agevolare l'ambientamento alla Juventus e riposare nei periodi di stacco dal campionato. All'ombra di 34 anni, Ronaldo si è preso un'altra bella vittoria, dimostrando di essere ancora fondamentale per la sua Nazionale. Tanta, tantissima roba. E l'mvp, pure con qualche giornata in meno, non può non essere sua.