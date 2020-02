Non esattamente il più tranquillo dei riscaldamenti, per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che è stato premiato giocatore del mese di gennaio scelti dai tifosi members, ha subito un piccolo taglio all'altezza della caviglia. Un po' di preoccupazione c'è stata, con CR7 che a lungo ha guardato e controllato il piccolo problema. Stringerà chiaramente i denti e sarà in campo, con tanta voglia di fare la differenza. Altra curiosità: tutti quanti hanno calciato le punizioni dal limite dell'area. Cristiano, no: cinque metri più avanti.