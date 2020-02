, come giustamente dovrebbe essere, anche per. Il fenomeno portoghese della Juventus, infatti, ha postato sul proprio profilo Instagram le immagini del pranzo di oggi, subito dopo l'allenamento alla Continassa. Al tavolo, ci sono anche Georgina Rodrigues e la mamma Dolores, senza dubbio le due donne più importanti della vita di Ronaldo. Una festa, quindi, che ha voluto celebrare al loro fianco, come spesso fa quando non è sul campo: non ultima, la presenza a Sanremo per sostenere Georgina nella sua serata da conduttrice all'Ariston.