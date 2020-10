Attraverso il proprio sito inglese ufficiale del club, lo Spartak Mosca ha commentato con un tweet ironico la positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19: “Bene adesso la metà dei titolari del Wolverhampton non sarà disponibile per il prossimo weekend”. I giocatori dei Wolves convocati dal Portogallo sono ben cinque, Rui Patricio, Nelson Semedo, Joao Moutinho, Ruben Neves e Daniel Podence. Secondo il protocollo britannico, i giocatori, venuti a contatto con l’attaccante della Juventus, dovrebbero rimanere in isolamento prima di fare rientro in Inghilterra.