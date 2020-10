10









Dieci giorni, poi si capisce. La fortuna della Juventus, per mille motivi, sta nell'assenza di sintomi per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese rientra infatti in quella cerchia di positivi che devono necessariamente trascorrere un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla scoperta della positività. Al termine di questo periodo - stando al nuovo protocollo - il contagiato dev'essere sottoposto a test molecolare. Se il test risulterà negativo, terminerà immediatamente il periodo di isolamento e potrà tornare anche ad allenarsi in gruppo.



STOP ALL'ISOLAMENTO - Ronaldo in questo momento è in Portogallo e per ora non avrebbe intenzione di allontanarsi dal luogo in cui si è ovviamente blindato. In ogni caso, stando alle regole locali, dovrà essere l'ASL o il medico di fiducia a dare eventualmente l'ok allo stop dell'isolamento. Facendo un rapido calcolo, se tutto dovesse andare per il verso giusto, il bianconero potrebbe rientrare a Torino giusto in tempo per Juve-Verona. Di certo, non salterebbe la sfida di Champions con il Barcellona.