Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus. Il giocatore portoghese sta bene ed è asintomatico, per il momento resterà in Portogallo dov'è stato già messo in isolamento. Quando tornerà a Torino? Quali partite salterà? Ecco tutte le risposte alle naturali domande di queste ore.



QUANDO TORNA - Quindici giorni a Juve-Barcellona e i bianconeri si ritrovano senza il proprio fuoriclasse. Cosa succede adesso? Succede che si aspetterà. Si aspetterà la doppia negatività al tampone di CR7, per ora in Portogallo e in totale isolamento dalla squadra e dalla famiglia. Cristiano al momento non farà rientro a Torino: finché non avrà ricevuto due responsi negativi ai frequenti tamponi, non potrà muoversi da dov'è e da dove rimarrà nei prossimi giorni.



QUALI PARTITE SALTA - Di sicuro, Ronaldo salterà la sfida con il Crotone, così come la gara con la Dynamo Kiev. La speranza della Juventus, che verosimilmente non potrà averlo a disposizione neanche per la partita con il Verona (25 ottobre), è quella di riaverlo per la super sfida contro il Barcellona. Tempi comunque acerbi per dare indicazioni e per fissare la data del ritorno. Al momento, ciò che contano sono le condizioni di salute di CR7. Che sta bene e che aspetta il momento di tornare a disposizione.