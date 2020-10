Crollo totale. Dopo la notizia di Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus, il titolo della Juventus ha perso addirittura il 3%. A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui la positività di CR7 al covid ha influenzato totalmente la giornata in Borsa per il club bianconero, che adesso aspetta di capire come muoversi e quando potrà nuovamente avere a disposizione il proprio fuoriclasse. Di sicuro, Ronaldo salterà la sfida di sabato sera contro il Crotone. Non solo: è quasi certo il suo forfait anche per il debutto in Champions League, che gli uomini di Pirlo avranno in Ucraina, sul campo della Dinamo Kiev. Staremo a vedere gli sviluppi. Anche economici.