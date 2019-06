A Uefa.com, Cristiano Ronaldo rilascia una lunga intervista. Ecco le sue dichiarazioni.



PORTOGALLO - "E' un onore tornare a vestire la maglia della mia Nazionale. Questo resta il mio Paese, vestirne la maglia è un onore. E disputare questa competizione è speciale, i gol sono solo la ciliegina".



IN SEMIFINALE - "Dipende tutto dalla preparazione, dall'etica del lavoro. Mi sento bene anche se ho 34 anni, ma la cosa più importante è la testa. Devi essere motivato, felice. Segui il percorso, sai di dover dare ancora tanto, mi sento bene". LA FINALE - "L'Olanda gioca molto bene. Ho visto le ultime gare, è una squadra ricca di giocatori, ha giovani ed esperti e sono forti. Sappiamo che sarà difficile, ma le finali sono gare secche. La mia terza? Per me è un onore stare qui, ho sensazioni diverse rispetto al club. E' il mio paese, la mia famiglia è portoghese e lo sono anche i miei amici. Sono cresciuto in Portogallo, questa maglia è speciale. Vincere rende tutto ancor più speciale. E' la terza finale e spero di vincere per la seconda volta. Sarebbe fantastico".