Pomeriggio da incubo per Cristiano. Ilè stato letteralmente asfaltato dal, che lo ha travolto grazie alle triplette di Erlinge Phil, con il match poi concluso sul risultato di 6-3 con i gol nella ripresa (inutili) di Antony e Martial. L'exè rimasto per tutta la gara in panchina, senza riuscire a trovare spazio. Nelle ultime ore, inoltre, si è parlato di lui anche per una vicenda privata: secondo alcune indiscrezioni, infatti, il portoghese si è rivolto a Jordan, psicologo e accademico canadese molto rinomato, per provare a superare il difficile momento che sta vivendo, che secondo alcuni è legato anche alla tragica perdita di uno dei due gemelli che la compagnaaveva appena partorito, nello scorso aprile.