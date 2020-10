5









Polemiche a non finire. Cristiano Ronaldo è tornato a casa. Ha lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver scoperto la propria positività al Coronavirus ed è tornato a Torino per trascorrere la quarantena nella sua villa sulla collina della città. Se n'è andato immeditatamente, bucando la bolla portoghese e ora proseguirà a casa l’isolamento iniziato a Lisbona da casa. "Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità sanitarie competenti su richiesta del calciatore e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il proprio domicilio" ha spiegato la Juve in una nota, ribadendo l'assoluta regolarità della vicenda. Nonostante dal Portogallo arrivino diverse critiche. Il fenomeno ha lasciato la Cidade do Futebol attorno alle 15 di ieri ed è decollato a bordo di un aereo ambulanza in direzione Torino dove è atterrato alle 16.57. Ha effettuato, come da norma, una "richiesta di volo sanitario, denunciato come tale all’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera". Ad attenderlo all’aeroporto di Caselle c’era poi un’ambulanza che lo ha prelevato in sicurezza e portato al domicilio dichiarato all’Azienda sanitaria locale.



POLEMICHE E RETROSCENA - La positività di Ronaldo, riporta il Corriere dello Sport, in ogni caso, ha acceso il dibattito in Portogallo sulla bontà delle misure di contenimento messe in atto nella “bolla” della selezione del Ct Santos. In particolare i riferimenti vanno alla foto della cena, postata da CR7, in cui tutti i giocatori sono vicini. Ma non è questa l'unica polemica. Come riporta Fanpage.it, anche Andrea Agnelli sarebbe irritato per la scelta presa da Cristiano Ronaldo di evadere la bolla per rispondere alla chiamata della Nazionale portoghese. Una situazione antecedente alla sua positività al Covid-19 e al suo ritorno a Torino. Il club aveva invitato i suoi giocatori a comportarsi in maniera più accorta in questo periodo storico, per ridurre al minimo la possibilità di contagio.