La Juventus ci prova per Neymar. Come scrive Don Balon, il club bianconero è pronto a offrire 70 milioni di euro più il cartellino di Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain per arrivare al fuoriclasse brasiliano. Un colpo, scrivono in Spagna, che ribalterebbe ancora una volta gli equilibri del calcio europeo, garantendo ai bianconeri un innesto giovanissimo, a fronte però di una spesa importante. Rumors che non trovano per ora conferma, ma in Spagna raccontano di un'idea percorribile.