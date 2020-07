Ci sono storie che vanno oltre il rettangolo verde e che valgono la pena di essere raccontate. In casa Juve c'è quella dell'amicizia traIl primo è la stella dei bianconeri. Il più famoso, il più decisivo, il più pagato della rosa con i suoi 31 milioni di euro netti e stagione. "Pinso" è il terzo portiere idolo dei tifosi, ultimo (per ovvi motivi) per presenze ma anche stipendio con i suoi 300 mila euro a stagione.hanno visto quell'urlo di CR7 rivolto al terzo portiere bianconero dopo il bolide insaccato contro il Genoa : "Zio porcone!", ha detto Ronaldo con un sorriso correndo ad abbracciare Pinsoglio in panchina (QUI il video). Il significato lo conosciamo tutti, serve a mascherare espressioni ben più volgari, ciò che fa ridere è che molti di noi lo usano proprio come loro. Anche per questo quell'urlo di Cristiano Ronaldo lo rende più umano e raggiungibile, meno extraterrestre, come viene da pensare a vedere le cose che fa sul campo.Si trovava in un piccolo aereo privato e quando vide il saluto in diretta di Pinsoglio ricambiò così: "Grande Pinso, zio porco!". E giù risate.Come detto i due sono molto amici anche fuori dal campo. Un anno fa Pinsoglio si è recato nella clinica per capelli di CR7 dove ha effettuato un trapianto con tanto di ringraziamento social all'amico portoghese:Il motto è sempre quello e ci sarà stato anche al compleanno di Ronaldo in centro a Torino, festeggiato lo scorso 5 febbraio. Era pieno di amici fraterni del campione portoghese e l'unico compagno della Juventus invitato da Ronaldo era stato proprio Pinsoglio assieme alla fidanzata. Dietro a quella frase c'è un'amicizia speciale che dice molto su chi sia davvero CR7. Un ragazzo (quasi) comune. E anche questo fa notizia.@lorebetto