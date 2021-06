In casa Juventus tiene banco il dibattito sul futuro di Cristiano Ronaldo. Nelle prossime settimane i bianconeri capiranno se CR7 vorrà rimanere e se, eventualmente, ci saranno squadre pronte ad accoglierlo. Intanto La Gazzetta dello Sport sottolinea come un'eventuale altra stagione del portoghese a Torino peserebbe per 87 milioni di euro tra ingaggio e ammortamento sul bilancio del bianconeri.