Cristiano Ronaldo continua a inseguire record su record. Oltre al primato di gol ufficiali nella storia del calcio, c'è quello di giocatore più veloce ad arrivare a quota 100 con la maglia della Juventus. Il rivale di CR7 in tal senso è Omar Sivori. Cosa dovrebbe fare il fuoriclasse portoghese per quantomeno agganciare Sivori? A fare il punto statistico è il Corriere dello Sport oggi in edicola: segnare 13 reti (al momento è infatti a 87) nelle prossime 12 partite. Difficile, molto difficile. Ma come ci ha insegnato Ronaldo, non impossibile.