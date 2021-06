L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sui possibili intrecci del mercato offensivo della Juventus. Il futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico, deve ancora prendere una decisione in merito alla sua permanenza alla Juve e nel frattempo circolano diverse voci sulla sua prossima destinazione. Il Paris Saint-Germain ci penserebbe concretamente nel caso di addio di Mbappé ed in quel caso offrirebbero in cambio Mauro Icardi. La Juve – si legge – non sarebbe convinta e punterebbe sull’argentino solo qualora Morata dovesse tornare all’Atletico Madrid.