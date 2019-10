. Come aveva già fatto ad agosto, anche questa settimana il campione portoghese ha gettato ombre sul suo futuro e preoccupato i tifosi della Juve. Intervistato da Sport Bible, CR7 ha dichiarato: "Negli ultimi cinque anni ho iniziato il processo che mi vedrà fuori dal calcio,". Un anno o due. In casa Juve dunque, neanche un anno e mezzo dopo l'arrivo del 5 volte Pallone d'Oro,Le parole dell'ex Real Madrid e il suo rendimento attuale (che sarebbe ottimo per un giocatore 'normale', ma che è normale' per un fenomeno come lui) fanno pensare di sì. VediamoQuello visto contro il Bayer Leverkusen e, più in generale, in questo avvio di stagione, è. Contro i tedeschi il portoghese ha fallito un paio di occasioni da gol abbastanza clamorose per un giocatore come lui. Errori non da CR7. E quando finalmente ha fatto gol ( aggiungendo altri record alla sua carriera , voltandosi invece verso il guardalinee, con il quale era in polemica per un dubbio fuorigioco fischiatogli poco prima (Ronaldo in quell'occasione era convinto di essere partito dalla sua metà campo).2019, conquistato fra le polemiche dall'eterno rivale, Lionel Messi, con Ronaldo 'rosicone' sul divano di casa. E' un Ronaldo, quello di queste settimane, che forse per la prima volta in carriera (e sarebbe anche fisiologico)L'addio avverrà già nel 2020? O nel 2021?, e: quando hai avuto Ronaldo, e grazie a lui hai avviato un circolo virtuoso alle voci rendimento in Borsa, fatturato e marketing, confermando le vittorie sul campo degli anni precedenti (con un nuovo assalto alla Champions in corso), non puoi più tornare indietro.Se CR7 deciderà di lasciare la Juve in anticipo,. E' questa la strada a cui si è obbligata la dirigenza bianconera prendendo, nel 2018, quello che insieme a Messi è stato il miglior giocatore dell'ultimo decennio. "". La frase-manifesto di Agnelli, datata settembre 2018, dovrà diventare necessariamente reale.e pochi altri, fra i 20 e massimo 27 anni: il nuovo Ronaldo dovrà uscire da questa cerchia di nomi.