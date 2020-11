Ennesimo e incredibile traguardo per Cristiano Ronaldo. Con il gol al minuto 85 dell'amichevole vinta per 7-0 dal Portogallo contro Andorra, l'attaccante della Juventus ha agganciato la leggenda Ferenc Puskas, al quarto posto della classifica dei bomber all time. Ma il fuoriclasse portoghese, salito a quota 746 reti tra Nazionale (escluse le selezioni olimpiche e giovanili) e squadre di club, non intende fermarsi. Ecco allora che il podio dei migliori marcatori diventa il prossimo obiettivo per CR7, con traguardi altisonanti ancora da raggiungere. Ne sono convinti anche i betting analyst che quotano l'aggancio alla terza posizione nella classifica all time, occupata da Pelé con 761 gol, a 3,00 entro la fine di questa stagione. Poi chissà se riuscirà a superare anche il secondo e primo posto rispettivamente di Romario (772) e il simbolo dello Slavia Praga, Josef Bican (805).