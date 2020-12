Ronaldo sfida il Camp Nou, ancora una volta. Per vincere con la Juve, per segnare e battere Leo Messi. Ma come arriva a questa gara? Come scrive Tuttosport: "Chissà se alle orecchie di CR7 arriveranno comunque i fischi che i tifosi catalani avrebbero sentitamente dedicato all’avversario di sempre. Di sicuro il popolo bianconero può stare sereno, perché il portoghese non si è mai sentito così juventino come adesso. Ha ringraziato il presidente Andrea Agnelli («che rappresenta questo club meraviglioso in un momento storico della mia carriera») per la maglia con il 750, ha ringraziato i compagni spronandoli ancora una volta: «Non potrei fare a meno di voi. Andiamo avanti tutti uniti verso i nostri grandi obiettivi di questa stagione»".