"Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono già incontrati cinque volte in Champions League, con l’argentino avanti per 3-0 sul portoghese in quanto a gol segnati. La partita dell'8 dicembre sarà il loro primo duello nella competizione dalla semifinale del maggio 2011 tra Barcellona e Real Madrid e il primo match in assoluto tra i due con il portoghese con la maglia della Juventus".



Questa la statistica che ha condizionato la vigilia di Barcellona-Juve, che Cristiano Ronaldo ha prontamente battuto. Ci ha messo appena 13' a segnare il 13 gol nelle sue ultime 13 gare contro il Barcellona al Camp Nou considerando tutte le competizioni. Rompe il digiuno personale e quello della Juve, che non aveva segnato in nessuno degli ultimi quattro incontri con il Barcellona in Champions League (2N, 2P). Dal gol di Giorgio Chiellini nella vittoria per 3-0 dell'aprile 2017, sono passati 408' minuti di gioco senza segnare contro gli spagnoli nella competizione, prima della rete di Ronaldo.