E adesso? Cosa succede con Ronaldo? Di sicuro, in questi giorni se ne saprà un po' di più. Intanto, CR7 inizia il suo percorso di... vacanze. E con calma deciderà il suo futuro, sebbene la Juve sembri ora impaziente di conoscere i suoi desideri e le sue aspettative per la prossima stagione. CR7, come racconta il Corriere dello Sport, deve ancora decidere il proprio futuro. Restare in bianconero o salutare? Ha ancora un anno di contratto. E questo pesa tantissimo.



LE OPZIONI - Ecco, da oggi ogni giorno è buono per pensare al futuro. Cristiano aveva chiesto di essere lasciato libero dai pensieri del mercato durante la rassegna continentale, e adesso vaglierà ogni opportunità che certamente ha bussato alla sua porta. Cosa farà, CR7? La sensazione - anzi, certezza - è che dipenderà dalle offerte. Se ci sono squadre in grado di stuzzicarlo, magari con un biennale ricco, ci sarà modo e margine per imbastire una trattativa. Altrimenti resta - pure volentieri - alla Juventus. Che non è la sua prima scelta, questo ormai ci sembra abbastanza scontato...