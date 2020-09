1









Cristiano Ronaldo ieri non ha solo parlato del suo entusiasmo per il primato delle oltre 100 reti in nazionale, ma ha anche commentato le partite a porte chiuse. Ecco le sue dichiarazioni riferite da A Bola: "Le trovo molto tristi. Quando vado a giocare fuori casa, ad esempio, mi piace essere fischiato. 'Eddai, provocami, su!'. Ma la salute viene prima di tutto e dobbiamo rispettare le regole anche se è triste. È come andare al circo senza i pagliacci o come un giardino senza fiori, noi giocatori lo sentiamo ma ormai ci ho fatto l'abitudine. Sapendo che lo stadio sarà vuoto, faccio meditazione prima della partita. Mi auguro che tra qualche mese possano tornare i tifosi allo stadio, sono loro il vero spettacolo in campo!".