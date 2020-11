Una stagione pazzesca. Ma ancor più pazzesco è stato l'avvio di Cristiano Ronaldo, con numeri così importanti: e non si vedevano da addirittura 5 anni, dalla sua migliore stagione al Real Madrid. Scrive Gazzetta: "Mai più gol, nelle prime sei, di questo inizio di 2020-21, in cui gli anni sono 35: una sola volta era riuscito a fare altrettanto, nel 2015-16. Ma allora piazzò cinque reti in un colpo solo, all’Espanyol, e tre allo Shakhtar, in Champions. In questo inizio d’annata, la terza e, nemmeno a dirlo, la migliore in bianconero, li ha distribuiti in modo più regolare e democratico: tre doppiette (Roma, Spezia, Cagliari), due esultanze singole (Sampdoria e Lazio). Unico giro a vuoto in Champions, la sua competizione, una stranezza a cui ci sarà presto occasione di porre rimedio. Quando cinque anni fa mise insieme un identico bottino, a fine anno terminò a 51 reti complessive, ultima di sei stagioni consecutive in cui superò quota cinquanta". Nei due precedenti bianconeri si è fermato prima a 28, poi a 37: non pochi, e dal peso specifico importante per il raggiungimento dello scudetto. Se migliorasse sé stesso, la strada di Pirlo si spianerebbe, il lavoro delle rivali diventerebbe ancora più faticoso.