L'ex Juve ha dichiarato: "Sono molto felice di essere tornato. Non avrei mai pensato di tornare, ma sono molto orgoglioso, molto emozionato e non vedo l'ora di iniziare nel migliore dei modi. Sono molto felice, anche la mia famiglia, i miei figli, tutti. Questo è un nuovo momento, una nuova generazione e io vengo per vincere di nuovo e aiutare la squadra. I nuovi giocatori hanno un grande potenziale e io sono di nuovo qui per vincere e fare la storia. La gente qui è diversa. Quando sono atterrato in aeroporto l'altro giorno ho provato una grande emozione. Non è solo perché sono un giocatore del Manchester United, è che mi hanno visto crescere qui a 18 anni. Mi sento molto emozionato.