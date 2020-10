Queste le parole in conferenza stampa di Ruben Dias, giocatore del Manchester City e della nazionale portoghese, dopo la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo: "Ovviamente non sono fattori positivi, non è qualcosa che vuoi che accada, ma visto il contesto fa parte del gioco, purtroppo. Devi sapere come affrontarlo e siamo preparati a tutto. Questa situazione va avanti da molto tempo, ma anche per questo abbiamo già imparato a conviverci". Ronaldo rimarrà in isolamento per dieci giorni in Portogallo, potrà tornare a Torino una volta negativizzato.