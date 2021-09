Dal Mirror, ecco le parole di Marisa Nobile, la steward colpita da una pallonata di Cristiano"Quando la palla mi ha colpito è stato un colpo forte alla testa. Mi ha colpito e sono finita a terra subito. Dopo poco ho visto Cristiano Ronaldo sopra di me e ho detto: 'Sono morta?'. Ma poi Cristiano mi ha parlato: 'No non lo sei. Come stai? Stai bene?'"."Giuro che il colpo mi ha fatto davvero male ed ero un po' stordita ma poi come ho visto Ronaldo mi è subito passato il mal di testa"."L'avevo maledetto perché quando era venuto qui in un'altra occasione si era trattenuto sul campo quando la gara era finita. Continuava a correre e le persone rimaneva a guardarlo. Io ero molto stanca e non vedevo l'ora che finisse. Poi ad un certo punto mi ha anche detto di parlare con l'allenatore e mi sembrava sgarbato. Fino a questa pallonata non amavo Ronaldo mentre ora...".