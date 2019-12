In tanti si chiedono quando Cristiano Ronaldo deciderà di appendere gli scarpini al chiodo e dire addio al calcio. A rispondere è proprio il fenomeno portoghese direttamente dalla Dubai International Sports conference: "Arriverà un momento in cui il mio corpo non risponderà più nella maniera corretta sul campo, quello sarà il momento di smettere - ha confessato l'asso della Juventus -. A 34 anni, però, mi sento ancora in forma e tutto questo grazie alla diligenza, al duro lavoro, alla perseveranza nel voler essere il migliore. Non voglio che le mie dichiarazioni vengano prese come narcisistiche, ma la mia carriera e il mio successo sono frutto di un impegno e di un equilibrio che mi hanno portato ai risultati che ho ottenuto".