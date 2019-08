Your browser does not support iframes.

Domina Cristiano Ronaldo, poi c'è De Ligt. I nuovi acquisti ridisegnano la 'classifica' dei salari della Juve. A partire dal difensore olandese, passando poi per Ramsey (quinto posto) e Rabiot (a pari merito con il gallese). Quintultimo è invece Gigi Buffon, che per tornare in bianconero ha accettato appena un milione e mezzo di euro. Poco meno guadagna Demiral, altra nuova faccia. Nella gallery dedicata, come cambia la 'gerarchia' juventina dei salari: ci sono tante sorprese!